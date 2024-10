С дебелите си пластмасови рамки и широките си дръжки, грамадните очила приличат на 3D очила, раздавани в киносалон през 90-те години на миналия век - не са технологията, която се свързва с научните награди на 21-и век. Но ако ги сложите, реалният свят ще придобие ново измерение. Предназначени да помагат на хора с деменция, очилата представят на ползвателите си екран пред очите, върху който плува синя мишена, която може да се насочва към обекти.

Системата не само идентифицира предмети, като например кухненски уред, но може да предоставя информация за това как да се използват и да използва изкуствен интелект (ИИ), за да се учи от предишни взаимодействия.

С вграден микрофон и високоговорители очилата могат да записват и възпроизвеждат спомени, свързани с предмети, докато нежен женски глас с шотландски акцент общува с ползвателите. Те са един от петте проекта, които достигнаха до финала на наградата Longitude за деменция - награда от 1 млн. паунда за технологии, предназначени да помогнат на хората с такива заболявания да живеят самостоятелно.

