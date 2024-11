Най-възрастният човек в света, британецът Джон Тинисууд, е починал на 112-годишна възраст в дома за възрастни хора, в който е живял в Саутпорт, Северозападна Англия, съобщиха от „Рекордите на Гинес“, цитирайки семейството му. Тинисууд е роден в Ливърпул на 26 август 1912 г. Той стана най-възрастният човек в света през април след смъртта на 114-годишния венецуелец Хуан Висенте Перес.

„Последният му ден беше заобиколен от музика и любов“, се казва в изявлението на семейството, което също така благодари на „всички, които са се грижили за него през годините“. Роден в същата година, в която потъва „Титаник“, и живял през двете световни войни, Тинисууд сподели, че тайната на дълголетието му е „чист късмет“. „Или живееш дълго, или живееш кратко и не можеш да направиш много по въпроса“, каза той.

Guinness World Records are delighted to announce that John Tinniswood, living in Southport, UK, has been confirmed as the world's oldest man at the age of 111 years and 222 days old as of 4 April 2024.