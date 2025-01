Звездата от „Х-men” Хю Джакман има нова приятелка. Това е актрисата и певица Сътън Фостър. Двамата бяха забелязани да вечерят в Санта Моника, Калифорния, в понеделник. Те пристигнаха в ресторанта, хванати за ръце, съобщава People.

Hugh Jackman and Sutton Foster are making their romance public after being spotted holding hands during their dinner date! 🫶 pic.twitter.com/6yIESqmj3E