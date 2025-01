Статуя, датираща от елинистическия период (IV-I в. пр. Хр.), е била намерена от мъж в Солун в черен плик край контейнер за смет в града, съобщи АНА-МПА.

Мъжът е предал статуята в Отдела за разследване на престъпления в община Термаикос.

