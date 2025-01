Шведската полиция арестува мъж, който се опитал да се вреже с автомобил в портите на руското посолство в Стокхолм. Опитът на 45-годишния мъж бил предотвратен. Той е спрян от органите на реда и задържан на място.

Опит за атентат в посолството на Израел в Швеция

Breaking News: Swedish police arrest man trying to force his way into Russian embassy in Stockholm pic.twitter.com/N3kXGwhKEe