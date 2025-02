Втори федерален съдия блокира изпълнителната заповед на президента Доналд Тръмп, която има за цел да прекрати гражданството по рождение. Съдия Дебора Бордман заяви в сряда по време на изслушване, че заповедта вероятно е противоконституционна, "противоречи на ясния текст на 14-та поправка" и на „250-годишната история на нашата нация" по отношение на тази тема.

Федерален съд блокира решението на Тръмп за гражданството по рождение

„Нито един съд в страната никога не е одобрявал тълкуването на президента“, каза още тя. И допълни, че „този ​​съд няма да е първият.

Настоящият случай е заведен в Мериленд от пет бременни жени, чиито бебета могат да бъдат засегнати от заповедта на Тръмп, както и от две организации, борещи се за правата на имигрантите.

Съдия Бордман допълни, че правителството няма да понесе щети от блокирането на заповедта, която вероятно ще бъде призната за противоконституционна.

Federal judge in Md. issues injunction on Trump’s birthright citizenship order https://t.co/3eXdX5FQbg

