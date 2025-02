Ракета Falcon 9 на SpaceX, носеща 23 сателита Starlink, беше изстреляна в орбита от базата на космическите сили "Ванденберг" в Калифорния в понеделник, 10 февруари. Ракетата освети нощното небе, разкривайки красива гледка, и беше заснета от жители по западното крайбрежие на Северна Америка.

Корабът Starship на SpaceX се разпадна 8 минути след изстрелването

I wasn't seeing things last night! Turns out, this is the @SpaceX rocket launched from Vandenberg Air Force Base in California, as seen from our street in Scottsdale AZ! While we're at it, recorded with the @Samsung #GalaxyS25Ultra in my hands. And the day's mail under my arm! pic.twitter.com/0yfdWWhoPJ