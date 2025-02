Ураган, който стана най-награждаваното полицейско куче в историята на Съединените щати, след като защити бившия президент Барак Обама и семейството му от напaдател в Белия дом през 2014 г., е починал на 15 години.

Според поста на Белия дом, в който Ураган е наречен „истински американски герой” – кучето смело е защитавало резиденцията на президента през годините, преди да бъде умъртвен тази седмица, предаде TMZ.

Hurricane was a true American hero.



The most decorated K-9 in U.S. history, he bravely defended the White House and spent retirement helping other working dogs through @Hurricane_K9. His legacy of courage and loyalty will live on.



