Илон Мъск имаше разгорещен спор с известния астронавт Андреас Могенсен, който го обвини в лъжа относно твърденията, че двама астронавти на НАСА са били „оставени“ в космоса, пише "Скай нюз".

Говорейки по време на предварително записано интервю с президента на САЩ Доналд Тръмп по Fox News, Мъск твърди, че астронавтите са били „оставени там по политически причини“ – нещо, което Могенсен заклейми като „лъжа“. Изпълнителният директор на SpaceX каза, че работи за „ускоряване“ на връщането на Бъч Уилмор и Суни Уилямс от Международната космическа станция (МКС) по „инструкция“ на президента.

Мъск, който също ръководи Министерството на правителствената ефективност (DOGE), консултативен отдел към администрацията на Тръмп, каза, че завръщането на астронавтите е било „отложено до абсурдна степен“.

Тръмп междувременно посочи с пръст бившия президент Джо Байдън, като каза: „Те ги оставиха в космоса“.

Холандският астронавт Андреас Могенсен сподели клип от интервюто на Fox News в X и каза: „Каква лъжа. И то от човек, който се оплаква от липсата на честност в медиите.“

Двамата астронавти на НАСА, блокирани на МКС, може да се върнат по-рано

Мъск отвърна, като нарече астронавта „идиот“. „SpaceX можеше да ги върне преди няколко месеца“, пише той. „ПРЕДЛОЖИХ ТОВА ДИРЕКТНО на администрацията на Байдън и те отказаха. Връщането БЕШЕ отложено по политически причини. Идиот.“

Могенсен отговори: „Илон, отдавна се възхищавам на това, което си постигнал, особено в SpaceX. Знаеш също толкова добре, колкото и аз, че Бъч и Суни се завръщат, какъвто е планът от миналия септември. Дори сега не изпращаш спасителен кораб, който да ги върне у дома. Те се връщат с капсулата Dragon, която е на МКС от миналия септември.“

