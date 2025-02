Над 30 души, сред които и деца, бяха ранени при челен сблъсък на два автобуса на градския транспорт в западногерманския град Саарбрюкен, предаде ДПА като се позова на информация на местните власти. Говорител на полицията съобщи, че 12 деца от детска градина са сред пострадалите. Те са откарани в болница, но засега не е ясно колко сериозни са нараняванията им.

Около 40 души са засегнати от катастрофата по един или друг начин, заяви говорителят. Кметът на Саарбрюкен Уве Конрад каза, че е посетил мястото на инцидента заедно с вътрешния министър на провинция Саар Райнхолд Йост.

„Мислите ми са с ранените и техните семейства“, заяви той. „Пожелавам на всички бързо и пълно възстановяване“, добави Конрад.

Фотограф на ДПА съобщи от мястото на катастрофата, че двата автобуса са били на средата на кръстовище.

Предните и страничните стъкла на превозните средства са изпотрошени, а счупени стъкла и части от автобусите са били разпилени по пътя.

