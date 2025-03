Кюрдските бунтовници обявиха в събота прекратяване на огъня с Турция след знаков призив от страна на задържания лидер на ПКК Абдула Йоджалан, който поиска групировката да се разпусне.

Kurdish militants who have waged a 40-year insurgency in Türkiye have declared a ceasefire, two days after their imprisoned leader called for the group to disarm.



The statement from the Kurdistan Workers' Party, or PKK, was published by the Firat News…