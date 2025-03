Шестима туристи загинаха при потъването на туристическа подводница край курорта Хургада на египетското крайбрежие на Червено море, съобщиха държавните медии. На уебсайта на държавния вестник Al-Akhbar Al-Youm се казва, че са спасени 19 души, които са били ранени, и че се провежда разследване, за да се установи каква е причината за инцидента.

Туристическо корабче потъна край Хургада

Четирима от загиналите при потъването са руски граждани, съобщи руското посолство в Египет в публикация във Facebook, цитирано от CNN.

At least six people are feared dead, with nine others injured, after a tourist submarine sank off the coast of the Egyptian Red Sea city of Hurghada early on Thursday, local sources tell the BBC. https://t.co/XJxL81icMd pic.twitter.com/aArEfcXi2b