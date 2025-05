Най-малко 11 души са били ранени и впоследствие настанени в болница след стрелба в неделя вечер в крайбрежен град в американския щат Северна Каролина, предаде "Асошиейтед прес", като се позова на местните власти.

Полицията на окръг Хори съобщи в социалните мрежи, че са били получени сведения за хора, които пристигат в болници с частни автомобили. Към момента не се дава информация за състоянието на ранените при стрелбата, която е била произведена около 21:30 ч. местно време (4:30 ч. тази сутрин бълг. вр.) в град Литъл Ривър.

BREAKING: Shooting reported on Watson Avenue in Little River, South Carolina; reports of multiple victims. pic.twitter.com/9RV6gupnhE