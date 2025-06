Том Фелтън, който изигра Драко Малфой във филмите за Хари Потър, ще се завърне в емблематичната си роля. Фелтън ще се присъедини към актьорския състав на „Хари Потър и Прокълнатото дете“ на „Бродуей” от 11 ноември до 22 март 2026 г.

⚡Сюжетът на пиесата се развива 19 години след края на оригиналната поредица за Хари Потър и показва Драко като баща, заедно с Хари, Рон и Хърмаяни, които изпращат децата си в „Хогуортс“.

🎭Това ще бъде дебютът на Фелтън на „Бродуей” и първият път, в който актьор от филмовата поредица за малките магьосници се включва в сценичната продукция.

