Израелската армия призова населението да потърси укритие, след като засече нови ракети, изстреляни от Иран.

Сирени прозвучаха в няколко района на страната.

„Израелските ВВС действат по прехващане и нанасяне на удари там, където е необходимо, за да неутрализират заплахата“, допълниха военните.

Множество експлозии се чуват в Тел Авив и Йерусалим.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обсъди изострянето на напрежението в Близкия изток с израелския президент Ицхак Херцог и призова всички страни към максимална сдържаност, предаде "Ройтерс".

Spoke with President @Isaac_Herzog concerning the escalating situation in the Middle East.



I reiterated Israel’s right to defend itself and protect its people. At the same time, preserving regional stability is vital.



I urge all parties to act with maximum restraint and work…