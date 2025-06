Trump Organization - американски конгломерат, собственост на американския президент Доналд Тръмп, обяви собствена мобилна мрежа, наречена Trump Mobile. Смята се, че това е нов опит за привличане на консервативни потребители с безжична услуга, позиционирана като алтернатива на големите телекомуникационни доставчици.

Компанията пуска и собствен смартфон с цена 499 долара.

The Trump Organization has launched "Trump Mobile," a phone service featuring US-made devices.

Семейство Тръмп, отдавна известно със своята империя от недвижими имоти, луксозни хотели и голф курорти, през последните години навлезе в по-нови области, включително дигитални медии и криптовалута.

Trump Organization обяви преди встъпването в длъжност на президента, че контролът над компанията ще бъде предаден на неговите деца, както беше и при първия му мандат, въпреки че остават опасения относно евентуален конфликт на интереси.

