Трамвай в югозападния шведски град Гьотеборг дерайлира и се вряза в пицария в петък сутринта. При инцидента са ранени 8 души, включително ватманът, съобщават от местната полиция.

#breaking #sweden #Gothenburg Eight people have been injured after a tram drove into a street food stall in central Gothenburg. The tram was making a high speed left turn and derailed over the intersection. It then went for a distance further on the asphalt and into a pizzeria,… pic.twitter.com/psFMBzZ71i