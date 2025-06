Мощни бури връхлетяха големи части от Франция. Властите съобщават за двама загинали, включително 12-годишно дете, което станало жертва на паднало дърво, близо до Монтобан.



Лошото време, съпроводено от проливни дъждове, силен вятър и градушка идва след седмица на гореща вълна с температури над 40 градуса.

Силната буря не подмина и Париж, като в един момент Айфеловата кула беше скрита от облаци и дъжд. Наводнени са улици и станции на метрото.

Porte de Versailles metro station in Paris was overwhelmed by floodwaters during last night’s powerful storm 🌊👀 pic.twitter.com/mHcmS0ZHdj

Общо 44 департамента са поставени под оранжева тревога, а хиляди домакинства са без ток.

Wind,hail the size of tangerines,flooded streets,fallen trees in Paris. Several metro stations were closed due to flooding.The thermometer dropped by almost 11.4°C in just 20 minutes.There are dead and injured.@MeteoExpress @CLPRESSFR pic.twitter.com/vE8ByyzgBA