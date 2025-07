„Добре дошла в еврозоната, България!”. Още преди голямата новина да стане факт, Европейската комисия поръча и постави на съседната сграда огромен плакат с този надпис.

Големите европейски медии, които следят всичко, което се случва в Брюксел, отбелязват, че България седна на масата на силните и ще взима решения по отношение на финансовите политики, които са двигателят за Европа.

Снимка: Антоанета Николова

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен написа:

"България, еврото идва! На 1 януари 2026 г. България ще стане 21-вата страна от еврозоната. Това означава повече от просто нова валута – това е истинско постижение. Еврото ще укрепи икономиката на България и ще донесе големи ползи за българските граждани и бизнес".

Congratulations on your reelection, dear @Paschald.



Our continued cooperation is key in delivering on our competitiveness agenda - for the Euro area and for all of our Union. pic.twitter.com/HpLZX4qms7 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 7, 2025

Специално филмче разпространи и председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

Congratulations to Bulgaria on completing the last step to join the Euro! 💶 Поздравления, България!@R_JeliazkovPM https://t.co/2IFtzi9XDx — António Costa (@eucopresident) July 8, 2025

„Гордея се с гласуването на Европейския парламент, което проправя пътя на България към еврозоната”. Това заяви председателят на ЕП Роберта Мецола.

„Това е още една голяма стъпка напред за народа на България и Европа към валута, която носи сигурност и стабилност. Честито, България!”, каза още Мецола.

„Постигнахме отличен резултат на пленарното заседание само преди няколко минути, когато 531 членове на ЕП гласуваха за присъединяването на България към еврозоната и проправиха, бих казала, заключителните стъпки към това, което заявяваме от дълго време: Еврото е стабилност. Еврото означава сигурност и стабилност. България показа невероятен ангажимент. Виден е огромният успех, който днес България демонстрира като член на Шенгенското пространство, след толкова години извън него, като решението за приемането й беше взето миналата година. Виден е и значителният напредък на страната към пълна икономическа конвергенция", каза Роберта Мецола.

Proud of @Europarl_EN's vote paving the way for Bulgaria to join the Eurozone.



This is another big step forward for the people of Bulgaria and Europe towards a currency that brings security and stability.



Честито, България! 🇪🇺🇧🇬 pic.twitter.com/KbNynw23A6 — Roberta Metsola (@EP_President) July 8, 2025