Най-малко 23 души са ранени, след като атракцион на панаир в Саудитска Арабия се счупи по време на движение и цялата въртележка падна на земята, предаде АФП. Четирима от тях са по-тежко ранени. Увеселителният парк в Тайф е затворен и се провежда разследване.

🚨‼️🔥A Disaster at an Amusement Park in Saudi Arabia



A ride in the Al-Hada area of Taif, Saudi Arabia, broke and fell while it was being operated, injuring 23 people, including several girls. Three of the injuries were described as critical. pic.twitter.com/WJuEPS3gi5