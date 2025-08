Колекция от стотици бижута, свързани с Буда, се завърна в Индия след 127 години, предаде "Ройтерс". По-рано тази година беше планирана продажбата им на търг, който предизвика заплахи за съдебни действия от правителството в Делхи.

Индийският премиер Нарендра Моди приветства връщането на колекцията, известна като скъпоценностите от Пипрахва, датиращи от около 240-200 г. пр.н.е.

"Радостен ден за нашето културно наследство", написа той в публикация в социалната мрежа Екс. "Това е гордост за всеки индиец".

Първоначално беше планирано ценностите да бъдат продадени на търг от аукционната къща "Сотбис" в Хонконг през месец май, но наддаването беше отложено, след като индийското правителство заплаши с правни действия и поиска бижутата да бъдат върнати.

След това аукционната къща намери купувач и сключи сделка, с която скъпоценните камъни се върнаха завинаги в Индия, където ще бъдат изложени, отбелязва "Ройтерс".

"Сотбис" се радва, че е улеснила връщането на скъпоценните камъни от Пипрахва в Индия", заявиха от аукционната къща в разпространено изявление.

Продадоха на търг изключително рядък син диамант (СНИМКИ)

"С това приключва нашето активно търсене през последните два месеца на най-добрия възможен пазител на скъпоценните камъни", добавиха от компанията. Купувач е индийският конгломерат Godrej Industries Group.

Скъпоценните камъни са открити през 1898 г. в древна ступа в Пипрахва, Северна Индия, от британеца Уилям Клакстън Пепе. По-късно той получава разрешение да задържи повече от 300 копия на скъпоценните камъни, които са останали в семейството му, припомня "Ройтерс".

Историята на бижутата

Открит през 1898 г. от английския управител на имоти Уилям Клакстън Пепе от ступа в Пиправа в Северна Индия, близо до родното място на Буда, тайникът с бижута включва близо 1800 перли, рубини, сапфири и златни листове - заровени заедно с костни фрагменти, идентифицирани от урна с надпис като принадлежащи на самия Буда, посочва Би Би Си.

В крайна сметка Пепе предал по-голямата част от скъпоценните камъни, реликви и реликварии на колониалното индийско правителство: костните реликви отишли при будисткия крал на Сиам (Рама V). Пет урни с реликви, каменен сандък и повечето други реликви били изпратени в Индийския музей в Колката - тогава Императорски музей на Калкута.

В продължение на повече от век останалите ослепителни бижута оставали до голяма степен скрити в британска частна колекция.

The sacred Piprahwa relics and gemstones linked to Bhagwan Buddha—kept in the British Museum for 127 years—have finally returned home to India. Gratitude to the Government of India for this historic cultural reclamation. #Buddha #JaiBhim ✊🏾 pic.twitter.com/l4OvfKILbS