Вертолетът се е ударил в далекопроводи

Двама души загинаха, след като хеликоптер се разби в баржа на река Мисисипи, северно от Сейнт Луис.

Спешни екипи от Мисури и Илинойс пристигнаха в района близо до остров Мейпъл, точно на изток от шлюзовете и язовирната стена Мелвин Прайс.

Според Националния съвет за безопасност на транспорта, хеликоптерът е модел Hughes 369D. Той се е ударил в далекопроводи над реката и се е разбил в баржата. След това тя се е запалила.

Двама души на хеликоптера са загинали, информираха служители на окръг Мадисън.

Няма съобщения за пострадали на баржата. Придвижването по реката е било затворено, тъй като далекопроводът е паднал във водата.

Според данни от полицията изпълнител и подизпълнител са ремонтирали и подменяли осветителни кули и маркиращи топки на далекопроводите.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: FOX

