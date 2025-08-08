Двама души загинаха, след като хеликоптер се разби в баржа на река Мисисипи, северно от Сейнт Луис.

Спешни екипи от Мисури и Илинойс пристигнаха в района близо до остров Мейпъл, точно на изток от шлюзовете и язовирната стена Мелвин Прайс.

Според Националния съвет за безопасност на транспорта, хеликоптерът е модел Hughes 369D. Той се е ударил в далекопроводи над реката и се е разбил в баржата. След това тя се е запалила.

