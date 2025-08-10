Театърът е любовта на моя живот, казва в интервю за сп. "Нюзуик" през февруари актьорът Антонио Бандерас. Любимецът на милиони днес чества 65-ия си рожден ден.

"Първите си стъпки в актьорската професия дължа на театъра. А киното... То се появи в живота ми почти случайно. Обичам го, защото е "случайност" от 127 филма, но реших да се върна в театъра. Като актьор това е любовта на живота ми", казва Бандерас пред американското издание.

Той отделя все повече време за своя малък "Театро дел Сохо", който откри в Малага през 2019 г. На сцената се поставят пиеса на световни автори, като в актьорския състав нерядко е и самият Бандерас.

СЛЕД 21 ДНИ: Антонио Бандерас пребори коронавируса

Освен това от пролетта на 2024 г. той финансира и ново училище за сценични изкуства в Малага. Целта - да превърне мястото в голям сценичен център, в който да се откриват и обучават таланти от Андалусия.

„Когато бях на 20 години, си мислех, че хората на 65 години ходят с бастун“, сподели актьорът, цитиран от АФП. Той заяви още, че няма намерение да се пенсионира.

„Може би правя неща, които не би трябвало“, призна испанската звезда, която през 2017 г. преживя сърдечен удар.

„Но лекарите казват, че съм добре и мога да правя всичко, което искам. Мисля, че съм от онези хора, които умират, ако спрат. За това работя онова, което обичам“, добавя Бандерас.

От футбола до театъра - кой е Антонио Бандерас?

Хосе Антонио Домингес Бандера, както е рожденото име на актьора, е роден на 10 август 1960 г. в испанския град Малага. В детството си се увлича по футбола, но счупване на крака слага край на мечтите му за спортна кариера. Докато се възстановява от травмата, ходи на представления на местна трупа и е пленен от магията на театъра. Впечатлен от мюзикъла "Коса", Бандерас решава да запише актьорско майсторство.

Снимка: Getty Images

Той учи в Школата за драматични изкуства в Малага и получава дипломата си през 1980 г., след което започва работа в местния театър. По-късно заминава за Мадрид, където постъпва в Националния театър на Испания.

Мачото на киното Антонио Бандерас стана на 58 (СНИМКИ ПРЕДИ И СЕГА)

Режисьорът Педро Алмодовар забелязва таланта на Антонио Бандерас в един от спектаклите и му предлага роля във филма "Лабиринт на страстите". Дебютът си в киното Бандерас прави през 1982 г. Работата с Алмодовар му отваря пътя към киноиндустрията в родната Испания и в Европа, а по-късно и в Холивуд. Сред съвместните продукции на двамата испанци са "Законът на желанието", "Матадор", "Жени на ръба на нервна криза", "Ела, завържи ме".

Пътят към Холивуд

В Меката на киното Антонио Бандерас пробива през 1992 г. , като получава главна роля в музикалната драма "Кралете на мамбото". През 1993 г. се появява за кратко в драмата "Филаделфия" с Том Ханкс.

През същата година на екран излиза "Къщата на духовете" по едноименния роман на чилийската писателка Исабел Алиенде. Във филма Бандерас си партнира със звезди като Мерил Стрийп, Джеръми Айрънс и Глен Клоуз. Следва роля във филма на ужасите "Интервю с вампир", където испанецът си партнира с Том Круз, Брад Пит, Крисчън Слейтър.

Снимка: Getty Images

От средата на 90-те години на миналия век звездата на Антонио Бандерас ярко свети на холивудския небосклон. Сред филмите, в които участва, са "Десперадо" със Салма Хайек, "Деца шпиони" на Робърт Родригес, "Първороден грях" с Анджелина Джоли, "Фатална жена" на режисьора Брайън де Палма, за ролята си в "Маската на Зоро" получава номинация за награда "Златен глобус" през 1999 г.

През 2010 г. Антонио Бандерас подновява сътрудничеството си с Педро Алмодовар, с когото се разминават от средата на 90-те години. Снимат трилъра "Кожата, в която живея", а след него и "Болка и величие", като за ролята си Бандерас е номиниран за награда "Оскар" за най-добър актьор през 2020 г.

Между ролите на екрана и режисирането

Въпреки желанието си да е повече ангажиран с театъра, Бандерас не отказва кинопроекти. През 2023 г. той се появи в "Индиана Джоунс и реликвата на съдбата", а миналата година участва в "Падингтън в Перу" и в еротичния трилър с Никол Кидман Babygirl.

Освен пред камера, Бандерас се изявява като режисьор и продуцент. Режисьорският му дебют е през 1999 г. с филма "Луди в Алабама" с актрисата Мелани Грифит, с която по това време са женени. Те сключват брак през 1996 г., който продължава до 2015 г. Двамата имат дъщеря Стела. Режисьорският дебют на Бандерас не е посрещнат ласкаво от кинокритиците.

Актьорът е обвързан с бизнесдамата от Нидерландия Никол Кимпел. Двамата делят времето си между Великобритания и Испания. Бандерас пътува и до САЩ за снимки. В момента там той работи и по един от последните си проекти - биографичен филм за легендата в света на кулинарията Антъни Бурдейн, който сложи край на живота си през 2018 г.

Снимка: Getty Images

Антонио Бандерас няколко пъти посети България. През 2013 г. снима тук филма "Аутомата" с Мелани Грифит, а през 2015 г. участва в рекламен клип, популяризиращ страната ни като туристическа дестинация в чужбина. Във видеото заедно с него участваха Салма Хайек, Силвестър Сталоун, Джейсън Стейтъм и Ейдриън Броуди.

Редактор: Цветисиана Костова