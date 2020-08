Испанският актьор Антонио Бандерас съобщи, че е преборил коронавируса, предаде БГНЕС.

"След 21 дни дисциплинирано придържане към карантината мога да кажа, че съм преодолял инфекцията COVID-19. Възстанових се. Моите мисли са насочени към тези, които имат по-малко късмет от мен, и към тези, които са пострадали повече от мен", написа актьорът в Twitter. Той пожела сили на всички, които продължават да се борят с болестта, причинена от новия коронавирус.

