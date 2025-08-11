Продължава издирването на изчезналия в Охридското езеро българин. Това съобщиха от МВнР за NOVA. Информацията е на Генералното консулство в Битоля. Съдействие се оказва от Червения кръст, езерската полиция и доброволци от България. Генералното консулство поддържа постоянен контакт с местните власти и следи развитието на случая.

Припомняме, че 52-годишният български гражданин е в неизвестност след гмуркане на 89 метра дълбочина в събота. Сигналът за изчезването е получен в 13:15 часа местно време от Охридската полиция и Езерната полиция.