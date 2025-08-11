Снимка: БТА
Първите дипломати от ЕС са изразили подкрепа за стъпките на САЩ, които ще доведат до справедлив мир в Украйна, посочва тя
Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас заяви, че ЕС ще работи върху 19-ия пакет санкции срещу Русия и призова да не се правят повече отстъпки на Москва, предаде "Ройтерс".
В публикация в платформата X тя информира, че министрите на външните работи от Европейския съюз са изразили подкрепа за стъпките на САЩ, които ще доведат до справедлив мир в Украйна.
"При положение че на този етап Русия не се е съгласила на пълно и безусловно прекратяване на огъня, ние дори не трябва да обсъждаме някакви отстъпки", каза Калас в изявление.
"Последователността на стъпките е важна. Първо - безусловно прекратяване на огъня с подсилена система за наблюдение и железни гаранции за сигурност", подчерта тя, посочвайки, че ЕС ще работи по 19-и пакет от санкции.
На 18 юли тази година Двадесет и седемте страни членки на Европейския съюз постигнаха споразумение за осемнадесети пакет санкции срещу Русия заради войната ѝ срещу Украйна, след като пакетът в продължение на седмици беше блокиран от Словакия.Редактор: Станимира Шикова
