Колко е устойчиво новото строителство на земетресения? На този въпрос се опитват да отговорят учените от Калифорнийския университет. С помощта на специална машина те провеждат тестове, като правят симулации на едни от най-силните трусове в съвременната американска история.

Тази платформа е първата по рода си. За разлика от останалите, с нея могат да се провеждат тестове на открито и то с високи сгради. Машината симулира реални трусове, за да провери структурната цялост на постройката.

След мощното земетресение на Камчатка: Изригна вулканът Ключевской (СНИМКИ)

„Целта ни е да открием вида строителство, което може да се използва навсякъде в Съединените щати - както в сеизмично активни райони, така и извън тях. То трябва да позволява бързо изграждане, да е устойчиво и подходящо както за жилищни сгради, така и за търговски обекти”, посочи съръководителят на проекта Бен Шейфър.

Тестовете включват симулации на две от най-силните земетресения в съвременната история на САЩ – Лома Приета от 1989 година и Нортрич от 1994 г., при които загиват общо над 100 души.

„В сеизмично активни райони олекотяването на конструкцията е от решаващо значение”, твърди Тара Хатчинсън, която е ръководител на проекта.

Скелетът на сградата е изграден от студеноформована конструкционна стомана - лека, здрава и подходяща за бързо строителство. Учените изследват не само устойчивостта на носещата структура, но и на други части като тръби и крепежни елементи.

„Досега тествахме какво натоварване могат да понесат отделните крепежни елементи, преди да се повредят. Сега правим същото с цяла сграда в реален мащаб”, отбеляза Шейфър. Според него това би бил истински пробив.

В бъдеще подобни тестове могат да помогнат за проектирането на по-безопасни и по-устойчиви сгради.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Калина Петкова