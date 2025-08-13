Самолет на нискотарифната авиокомпания Ryanair, пътуващ от България за Великобритания, е бил ескортиран от изтребители при преминаването му през въздушното пространство на Чехия. Случаят е от 11 август, информира авиопорталът The Aviation Herald.

Финландски изтребители ще патрулират над България

Boeing 737, изпълняващ полет от София до Лондон Станстед, със 174 души на борда, летял над Австрия, когато не му било разрешено да влезе в чешкото въздушно пространство. Maшината завила наляво, за да остане в австрийското небе и да лети около Чехия. Докато била над Германия, два изтребителя Eurofighter се присъединили към него и го придружили до преминаване през Нидерландия. Самолетът продължил към Лондон и около 2 часа, след като избегнал чешкото въздушно пространство, кацнал успешно в английската столица.

Според информацията на The Aviation Herald е бил получен план за атака срещу полета. Това наложило ескорта от изтребители, които не са открили нищо необичайно.

Редактор: Цветина Петкова