Израелският премиер Бенямин Нетаняху посочи, че усилията за прекратяване на огъня в Газа сега са фокусирани върху всеобхватно споразумение за освобождаване на всички останали заложници наведнъж, съобщава Би Би Си. Планът, който беше предложен преди това, беше за първоначално 60-дневно примирие и частично освобождаване на живи заложници.

"Хамас" съобщи, че делегация от неговите лидери е в Кайро за „предварителни разговори“ с египетски представители. Според съобщенията, медиаторите виждат възможност през следващите седмици да се опитат да прокарат сделка.

След като непреките разговори между Израел и "Хамас" се провалиха миналия месец, Израел обяви спорен план за разширяване на военната си офанзива и завладяване на цялата ивица Газа - включително районите, където повечето от двата милиона палестински жители са потърсили убежище.

"Хамас": Град Газа е подложен на интензивни въздушни атаки

Израелските медии обаче не очакват новата операция да започне до октомври - което ще даде време за военна подготовка, включително масово призоваване на резервисти.

Междувременно интензивните израелски удари в Газа продължават, а здравното министерство, управлявано от "Хамас", съобщи, че през последния ден са били убити най-малко 123 палестинци.

Свидетели твърдят, че Израел е засилил атаките си срещу град Газа, по-специално с въздушни удари. Кадри показват големи експлозии, причинени от разрушителните удари в района на Зайтун, източно от град Газа. Израелската армия потвърди, че е започнала нови операции в Зайтун.

Началникът на израелската армия генерал-лейтенант Еял Замир също „одобри основната рамка за оперативния план на израелската армия в ивицата Газа“, се казва в изявление на армията.

Редактор: Емил Йорданов