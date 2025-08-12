Град Газа е подложен на интензивни въздушни атаки, съобщи управляваната от "Хамас" агенция за гражданска защита на територията, докато израелските сили се готвят да окупират града, съобщава Би Би Си. Говорителят Махмуд Басал заяви, че жилищните райони Зейтун и Сабра са били ударени от бомби и дронове, които „причиняват сериозни разрушения на цивилни домове“.

Междувременно Обединеното кралство, ЕС, Австралия, Канада и Япония излязоха с изявление, в което се казва, че „гладът се разгръща пред очите ни“ и призоваха за действия. Те поискаха „незабавни, постоянни и конкретни стъпки“ за улесняване на влизането на помощи в Газа. Израел отрича, че в Газа има глад. Съвместното изявление също така изисква прекратяване на използването на смъртоносна сила в близост до места за разпределение на помощи и конвои с камиони, където според ООН са били убити над 1300 палестинци, предимно от израелските военни.

СЗО: В Газа функционират само 50% от болниците и 38% от първичните здравни центрове

Отделно от това, Световната здравна организация призова Израел да позволи да запаси с медицински консумативи, за да се справи с „катастрофалната“ здравна ситуация, преди да поеме контрола над град Газа.

В понеделник израелският военен кабинет гласува за окупацията на град Газа - ход, осъден на извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН по-късно същия ден.

Израелското правителство не е предоставило точен график за това кога силите му ще влязат в района. В неделя премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че израелските сили са получили инструкции да разрушат „двете останали крепости на Хамас“ в град Газа и централната зона около Ал-Маваси.

Той също така очерта триетапен план за увеличаване на помощта в Газа, включително определяне на безопасни коридори за разпределение на помощи, както и повече въздушни десанти от израелските сили и други партньори.

