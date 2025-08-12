Световната здравна организация (СЗО) призова Израел да позволи складиране на медицински запаси за справяне с катастрофалната здравна ситуация в Газа, преди да поеме контрол над град Газа.

„Искаме да съберем запаси, всички чуваме, че се допуска повече хуманитарна помощ, но това става с твърде бавни темпове“, каза Рик Пийпъркорн, представител на СЗО в палестинските територии. По думите му 52% от лекарствата в Газа вече са напълно изчерпани.

„Искаме бързо да заредим болниците след новините за евентуална инвазия в Газа“, допълни той. „В момента това не е възможно. Трябва да можем да внесем всички жизненоважни лекарства и медицински материали“.

По данни на СЗО функционират само 50% от болниците и 38% от първичните здравни центрове и то частично. Заетостта на леглата е достигнала 240% в болница „Ал-Шифа“ и 300% в „Ал-Ахли“ в северната част на Газа.

От началото на годината до 5 август от последиците на недохранване са починали 148 души. Само през юли близо 12 000 деца под пет години са били диагностицирани с остро недохранване — най-високият месечен брой, регистриран досега в Газа. От тях 2 562 деца страдат от тежка форма на остро недохранване, като 40 са били хоспитализирани в специализирани центрове за стабилизация.

Редактор: Емил Йорданов