Mapping Media Freedom включи заплахата за убийство срещу екип на телевизия N1, отправена на 10 август, в списъка си с инциденти, съобщава N1info.rs.

Порталът, който следи нарушенията на свободата на пресата и медиите в Европа, съобщи, че репортерът Йелена Миркович и операторът Дениял Дабич са получили смъртна заплаха, докато отразявали нощен протест на поддръжници на Сръбската прогресивна партия. Един от демонстрантите ги заплашил, че ще им пререже гърлата, като направил ясно разпознаваем жест с ръка по шията си, се посочва в доклад за инцидента, публикуван в портала.

Сръбската управляваща партия разкритикува държавната телевизия за отразяването на блокадите

В него се отбелязва още, че N1 редовно получава смъртни заплахи заради независимото си отразяване на събития, като последният такъв случай е от 11 юли, когато редакцията е получила анонимно писмо със заплаха за терористична атака от типа на тази срещу „Шарли Ебдо”.

„Този жест на прерязване на гърлото по време на протеста е пореден акт на насилие“, заявяват от Mapping Media Freedom.

Европейската федерация на журналистите също изрази загриженост заради смъртната заплаха срещу екипа на N1. Публикация в социалната мрежа Bsky гласи, че екипът е бил заплашен, че ще им бъдат прерязани гърлата. В нея се допълва, че журналисти от портала Autonomija също са били предупредени, че „всички ще бъдат възнаградени с два куршума 9.2 мм“.

Комитетът за защита на журналистите изрази безпокойство от тормоза над екипа на N1, който е отразявал протеста. „Обезпокоени сме, след като проправителствени поддръжници са тормозили и възпрепятствали екип на N1 по време на отразяване на протест. Сръбските власти трябва да гарантират, че журналистите могат да работят безопасно при отразяване на демонстрации“, се посочва в публикация в социалната мрежа X.

Редактор: Станимира Шикова