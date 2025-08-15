Снимка: iStock, илюстративна
Той управлявал автомобил с прекратена регистрация
16-годишен тинейджър беше хванат да шофира автомобил с прекратена регистрация в землището на Стара Загора, съобщиха от Областната дирекция на МВР, предаде DarikNews.
На 14 август неправоспособното момче е управлявало кола около 18 ч., която не е регистрирана по надлежния ред - с прекратена регистрация и с поставени регистрационни табели за друго МПС.
