Руският външен министър Сергей Лавров привлече вниманието с избора си на облекло при пристигането си в Аляска за срещата на върха между САЩ и Русия. Лавров, който оглавява руската дипломация през последните две десетилетия, носеше бяла спортна блуза с надпис "СССР" – абревиатурата на бившия Съветски съюз.

Обект на спекулации е дали това цели да провокира американските домакини на тяхна територия, или да изпрати ясен сигнал към останалите бивши съветски републики.

Украйна беше част от Съветския съюз до обявяването на независимост през 1991 г. А войната, започната от Москва през 2022 г., ще бъде една от основните теми на преговорите в Аляска.

Лавров отказа да прави прогнози за изхода от срещата на върха между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп.

"Знаем, че имаме своите аргументи, а позицията ни е ясна и недвусмислена. Ще я изложим", каза руският външен министър при пристигането си в Анкъридж.

