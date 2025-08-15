Снимка: БГНЕС/ЕПА, архив/ Видео: Reuters
-
Той е избрал дреха с абревиатурата на бившия Съветски съюз
Руският външен министър Сергей Лавров привлече вниманието с избора си на облекло при пристигането си в Аляска за срещата на върха между САЩ и Русия. Лавров, който оглавява руската дипломация през последните две десетилетия, носеше бяла спортна блуза с надпис "СССР" – абревиатурата на бившия Съветски съюз.
Lavrov showed up in Alaska wearing a USSR sweatshirt. Very reassuring to at least 14 of Russia’s neighbors. pic.twitter.com/zwalshPWaC— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) August 15, 2025
Обект на спекулации е дали това цели да провокира американските домакини на тяхна територия, или да изпрати ясен сигнал към останалите бивши съветски републики.
Аляска - територията, която Русия продава на САЩ за "жълти стотинки"
Украйна беше част от Съветския съюз до обявяването на независимост през 1991 г. А войната, започната от Москва през 2022 г., ще бъде една от основните теми на преговорите в Аляска.
Lavrov flew to Alaska wearing a USSR T-shirt— Zlatti71 (@Zlatti_71) August 15, 2025
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov arrived in Alaska wearing a sweater with the inscription "USSR" made by the Chelyabinsk company SelSovet.
Lavrov told journalists that he had already been to Alaska. When asked if he felt… pic.twitter.com/YaN6rzw8D3
Лавров отказа да прави прогнози за изхода от срещата на върха между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп.
"Знаем, че имаме своите аргументи, а позицията ни е ясна и недвусмислена. Ще я изложим", каза руският външен министър при пристигането си в Анкъридж.
