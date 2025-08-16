Млад мъж е в реанимацията на сливенската болница с тежки наранявания, след като бил прегазен два пъти от лек автомобил тип ван. За престъплението е задържан съсед на пострадалия, съобщи кореспондентът на БТА в Сливен Сабина Стефанова. Случаят е от 14 август.

Мъжът бил ударен от колата около 22 часа на ул. „Дели Ради“ в квартал „Даме Груев”. По данни на очевидци колата първоначално се отдалечила, след което се върнала и го прегазила повторно.

По случая Окръжната прокуратура в Сливен е образувала досъдебно производство.

Редактор: Калина Петкова