Снимка: iStock
"Доналд Тръмп е напълно прав, като казва, че Украйна не може да се защитава единствено чрез отбрана", поясни той
Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че руският му колега Владимир Путин разбира само от сила и натиск, предаде Укринформ.
"Трябва да бъде сложен край на тази война. Трябва да бъде оказан натиск върху Русия, за да прекрати войната", призова Зеленски в своето вечерно видеообръщение. Той се аргументира, че "руският диктатор" Путин "разбира само от сила и натиск".
"Президентът на САЩ Доналд Тръмп е напълно прав, като казва, че Украйна не може да се защитава единствено чрез отбрана", заяви още Зеленски. Той призова украинските въоръжени сили да преминат в настъпление, за да окажат "натиск върху Русия".
Тръмп: Украйна трябва да отвръща с удари в Русия
Зеленски каза това по повод коментара на Тръмп в социалната му платформа Truth Social, че "е много трудно, ако не и невъзможно, да се спечели една война, без да бъде атакувана страната нашественик", отбелязва ДПА.
През последните дни украинската армия контраатакува в североизточната Сумска област и край важния логистичен център град Покровск в източната Донецка област, чието превземане сега е основна цел на Русия.
"Междувременно ние не забавяме темпото на дипломацията, във всичките си контакти с партньорите, за да се водят преговори - такива преговори, които наистина могат да ни доближат до мира", каза още Зеленски.Редактор: Габриела Винарова
Последвайте ни