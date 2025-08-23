Снимка: iStock, илюстративна
-
Студенти направиха приложение, което да следи колко чисто е морето
-
Хиляди се очакват на Фестивала на фолклорната носия в Жеравна
-
Областният щаб в Плевен свиква извънредно заседание заради водната криза
-
Създадоха Национален борд по водите заради водната криза в Плевен
-
Когато работата не спира дори през лятото: Професиите, които никога не почиват
-
800 лева глоба за шофьора, карал с 218 км/ч по „Тракия”
Паднали дървета, клони и огради са част от щетите
Мощна буря с пориви на вятър до 86 км/ч премина в Русе през изминалото денонощие. Нанесени са сериозни щети в различните части на града. Бурята премина още и през областите Шумен и Търговище, както и в Северозападната част на страната.
Дъжд и ураганни ветрове в части от страната
Силният вятър е съборил дървета, клони и огради. Екипи на пожарната продължават да разчистват пътищата за движение от падналите дървета.
Хората разказват, че всичко е станало буквално за минути. Те споделят, че са били уплашени от падането на дърветата и се радват, че в този не е имало хора, които да пострадат.
Последвайте ни