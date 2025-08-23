Мощна буря с пориви на вятър до 86 км/ч премина в Русе през изминалото денонощие. Нанесени са сериозни щети в различните части на града. Бурята премина още и през областите Шумен и Търговище, както и в Северозападната част на страната.

Дъжд и ураганни ветрове в части от страната

Силният вятър е съборил дървета, клони и огради. Екипи на пожарната продължават да разчистват пътищата за движение от падналите дървета.

Хората разказват, че всичко е станало буквално за минути. Те споделят, че са били уплашени от падането на дърветата и се радват, че в този не е имало хора, които да пострадат.