Този вид явления се наблюдават по време на летния мусонен сезон в югозападната част на Съединените щати
Огромна пясъчна буря премина през американския щат Аризона. Националната метеорологична служба на САЩ използва за наименование на тези бури арабската дума „хабуб“. Според експертите тези явления са опасни и шофьорите трябва да отбия от пътя и да спрат, когато се окажат в бурята. Този вид явления се наблюдават по време на летния мусонен сезон в югозападната част на Съединените щати.
Те се формират, когато гръмотевични бури създават низходящи потоци, които вдигат пясък от пустинните райони. Стената от прах се разпространява навън от гръмотевичната буря и обхваща много по-голяма площ от нея.
