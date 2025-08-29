Президентът Доналд Тръмп отмени защитата от страна на Тайните служби, която беше организирана за Камала Харис от Джо Байдън преди той да напусне поста си, казва един от съветниците на вицепрезидента.

Като бивш вицепрезидент, Харис има право по закон да получи шест месеца от тази допълнителна защита след напускане на поста през януари.

Защитата ѝ беше удължена с още една година с изпълнителна директива, подписана от бившия ѝ шеф, но тя беше отменена от Тръмп в меморандум, видян от Би Би Си, който е с дата четвъртък.

Камала Харис няма да се кандидатира за губернатор на Калифорния през 2026 г.

Ходът идва само седмици преди Харис да предприеме национална обиколка, за да промотира книгата си „107 дни“ - мемоари за краткотрайната ѝ и в крайна сметка неуспешна президентска кампания през 2024 г., коментира Би Би Си.

Копие от писмо, видяно от Би Би Си, с дата 28 август, нарежда на Тайните служби да „прекратят всички процедури, свързани със сигурността, разрешени преди това от изпълнителния меморандум, извън изискваните от закона“ за Харис от 1 септември.

Редактор: Емил Йорданов