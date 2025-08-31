Необичайна таксиметрова услуга в Делхи привлича вниманието на местните жители и туристите. Шофьор на Uber е оборудвал автомобила си с изобилие от безплатни удобства, които правят пътуването на клиентите му незабравимо.

Колата е снабдена с Wi-Fi, закуски, бонбони, бутилирана вода, чадъри, дезинфектанти и кърпички. Освен това пътниците могат да разчитат на болкоуспокояващи, комплекти за лична хигиена, паста за зъби, парфюм, пудра, вакса за обувки, а дори и безопасни игли – за спешни ситуации като скъсано копче.

Шофьор на автобус в Русе черпи пътниците с бонбони

Въпреки изобилието от артикули, шофьорът подчертава, че всичко се предлага напълно безплатно. Идеята му е да осигури комфорт и усещане за грижа, а не да печели от допълнителни услуги.

Пътниците често сравняват автомобила с някогашните универсални магазини, в които можеше да се намери по нещо за всеки. Колата вече е известна сред редовните потребители на Uber в Делхи и се превръща в своеобразна атракция сама по себе си.

С комбинация от практичност, внимание към детайла и доза хумор, шофьорът доказва, че понякога доброто обслужване може да бъде по-незабравимо от самото пътуване.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Калина Петкова