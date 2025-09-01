Семеен скандал завърши с големи щети върху две коли в село Белчин и задържане за срок до 24 часа.



Около 16 часа на 30 август в РУ-Самоков е получен сигнал за семеен скандал в хотел в село Белчин. Пристигайки на място, полицейските служители установили, че в резултат на свадата са увредени две коли – едната с четири нарязани гуми, а другата - със счупени десни прозорци.

Двамата съпрузи са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано и досъдебно производство.

Редактор: Иван Иванов