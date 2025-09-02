Неизвестен подкара трамвай,който излезе от релсите и се вряза в подлеза близо до Румънското посолство в София. Превозното средство било оставено без надзор от ватмана около 05:30 ч. във вторник. Няма пострадали хора, но са ударени седем автомобила. Обърнали са се две мотриси.

„По първоначална информация ватманът е оставил трамвая без контрол. Някой го е подкарал, не е успял да вземе завоя и е катастрофирал. Тепърва ще се преглеждат записите от камерите в кабината на трамвая, за да се установи какво точно се е случило”, съобщи в „Здравей, България” директорът на дирекция „Аварийна помощ и превенция” към Столична община Красимир Димитров.

Не е имало пътници в трамвая или пешеходци в подлеза. Нанесени са обаче големи материални щети. „Две от стените на подлеза са разрушени. Обезопасили сме мястото”, подчерта Димитров.

И допълни, че вероятно трамваят се е движел с висока скорост. Превозното средство потеглило по булевард "Шипченски проход" и е пресякло кръстовището към булевард "Ситняково", след като не е успял да вземе завоя. При преобръщането си на релсите, дерайлиралите мотриси са се влачили по пътното платно поне 100 метра преди да се ударят в стълб и след това да се врежат в подлеза.

На място има линейки, полицейски коли и екипи на пожарната. Движението в района е затруднено.

Екип на NOVA успя да разговаря неофициално с ватмана на трамвая. Той обясни, че оставил превозното средство за кратко без надзор. Спирайки и дърпайки спирачката, е слязъл, за да си купи кафе. В този момент трамваят потеглил, но не е ясно дали това е станало заради изпусната спирачка или някой го е подкарал. Това тепърва ще се изяснява от процесуално-следствените действия.

Експерт от столичния „Електротранспорт” обясни, че „този тип трамваи няма как да тръгнат сами”. „Предположенията са, че има чужда намеса. Но това ще се установи допълнително. Категоричен съм, че няма как трамваят да тръгне сам”, подчерта той.

