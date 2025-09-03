Актрисата Клоуи Грейс Морец и фотографката Кейт Харисън обявиха, че са сключили брак. 28-годишната Морец е известна с ролите си във филми като „Kick-Ass“ и „Изобретението на Хюго“, "Петата вълна", „Тъмни сенки“, "Закрилникът", "Том и Джери" и други. Тя се ожени за 34-годишната Харисън, която е модел, през уикенда.

Двете носеха сватбени рокли и парти тоалети, чиито дизанер е Louis Vuitton, а Морец благодари на модната къща и нейния артистичен директор за дамско облекло Никола Гескиер в публикация в Instagram в понеделник.

„Думите не могат да изразят как се чувствам“, написа тя.

In a tribute to love and craftmanship, Women’s Artistic Director Nicolas Ghesquière created Louis Vuitton bespoke designs for the wedding of House Ambassador Chloë Grace Moretz and her fiancée, Kate Harrison. pic.twitter.com/J30FPNr4qz — Louis Vuitton (@LouisVuitton) September 1, 2025

„Вашата щедрост, артистичност, всеотдайност и доброта не познават граници. Чувстваме се невероятно благодарни. „Благодаря“ дори не е достатъчно, но все пак благодаря. Вашата визия направи деня ни още по-смислен“, добави Морец.

Морец и Харисън имат връзка от няколко години, но до голяма степен я пазеха от публичното внимание. Те потвърдиха годежа си на 1 януари тази година.

Снимка: Getty Images

Клоуи Морец имаше връзка със сина на Дейвид Бекъм - Бруклин. Двамата се срещаха от 2014 г. до 2018 г., но с прекъсвания. Бруклин е женен за актрисата Никола Пелц.