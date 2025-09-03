Снимка: iStock
Инцидентът е станал в района на Шанлъурфа
Пътнически автобус се преобърна в района на Шанлъурфа, Югоизточна Турция. 30 души бяха ранени при катастрофата и откарани в болници в града, съобщи „ТРТ Хабер“.
Инцидентът е станал близо до разклона Суруч, по участъка Шанлъурфа–Газиантеп на магистралата Тарсус–Адана–Газиантеп.
Van’dan Hatay’a giden yolcu otobüsünün Şanlıurfa’da devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 30 vatandaşımızın yaralandığını üzüntüyle öğrendim.— Gönül Özel (@gonulozel21) September 3, 2025
Vanlı hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.Yaralı vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan acil şifalar diliyorum. pic.twitter.com/y3qDoAqnSO
След подаден сигнал на място бяха изпратени екипи на полицията, жандармерията, здравните и пожарните служби. Медицинските екипи транспортираха пострадалите до различни болници в района.
Според информацията автобусът е пътувал по маршрута Ван – Хатай.
Губернаторът на Шанлъурфа Хасан Шълдак посети ранените в болницата и се осведоми за състоянието им. В публикация в социалната мрежа X той написа:
İlimizden hareket eden yolcu otobüsünün Şanlıurfa'da devrilmesi sonucu 30 vatandaşımız yaralandı.— Derya ILIKAN (@Deryailikan) September 3, 2025
Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. pic.twitter.com/pxtTMVGWRx
„30 души бяха ранени, след като пътнически автобус излезе от пътя и се преобърна. Нашите ранени бяха транспортирани в болници възможно най-бързо и получиха лечение. С изключение на един пътник общото здравословно състояние на пострадалите е добро. Желая бързо възстановяване на всички наши граждани“.Редактор: Дарина Методиева
