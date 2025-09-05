Основната версия за трагедията в Лисабон е скъсване на един от кабелите, но разследването продължава, за да се установи точната причина.

Лисабон стана сцена на трагичен инцидент, при който загинаха 16 души и още 21 бяха ранени, след като известният въжен трамвай "Глория" дерайлира и се удари в сграда. Пет от жертвите са португалци, а още три не са идентифицирани. От българското външно министерство съобщиха, че няма постъпвали сигнали и данни за пострадали български граждани при инцидента. Компетентните власти продължават процедурите по идентификация на жертвите, като до момента не са обявени националностите на пострадалите лица. Дипломатическото ни представителство следи развитието на случая, допълват от ведомството.

Президентът на Португалия Марселу Рибелу ди Соза, призова за бързо разследване на трагедията. Според него е необходимо да се установят причините за инцидента, за да се предотвратят подобни трагедии в бъдеще. Основната хипотеза за катастрофата е скъсването на един от кабелите, които захранват въжения трамвай. В отговор на инцидента, властите временно спряха експлоатацията на други фуникуляри в Лисабон, за да осигурят техните проверки.

„Трябва да се ​​разследват причините възможно най-бързо. Защото, когато говорим за причини, говорим, от една страна, за изясняване на правната рамка около даден процес, а от друга страна, за технически причини, факти. Трябва да се поучим за в бъдеще и да предотвратим други трагедии. Ето защо беше много важно да се спре експлоатацията на други фуникуляри за проверка. Важно да се провери дали са изпълнени условията за експлоатация”, заяви Соза.

Трагедията повдига въпроси за безопасността на обществените транспортни системи и технологиите, които ги поддържат, както и за мониторинга и редовните инспекции на тези услуги.

