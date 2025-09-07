Скъсване на основния кабел – това е причинило трагичната катастрофа с въжен трамвай в Лисабон през седмицата. В тежкия инцидент загинаха 16 души, а 20 бяха ранени.

Според предварителното заключение на разследването, кабелът, с който са свързани двете мотриси на линията „Глория“, се е скъсал. Мотрисата, която е била в ниското, се е върнала по релсите в началното положение. Другата, с около 40 души на борда, е излязла извън контрол, развила е скорост от 60 километра в час по стръмния хълм и се е ударила в сграда.

МВНР: Няма данни за пострадали българи при трагедията в Лисабон

На борда на въжените трамваи има оператор. Той е натиснал спирачката, както е предвидено, но не е ясно дали е сработила и автоматичната спирачка на мотрисата.

Експерти призоваха властите да модернизират системата, която движи популярната туристическа атракция.

„Този кабел е бил използван повече от 100 години. Накрая се е скъсал. Има твърде много такива съоръжения – дори не само в Португалия, а и по света – които изглеждат неповредени, докато не се случи това, което не бива да се случва. Властите трябва да предприемат съответните стъпки, за да подсигурят такива фуникуляри. Технологиите и инженерните науки са напреднали неимоверно много, откакто е изградена линията. Можем да я подобрим и модернизираме“, коментира Фернандо де Алмеида Сантос, председател на сдружението на инженерите в Португалия.

