Снимка: Getty Images
-
Никола Минчев: Важни теми за Европа са отбраната и конкурентоспособността
-
Себастиан Льокорню е новият премиер на Франция
-
Депутатите избират заместник-омбудсман
-
Атанас Зафиров за Китай: Не е нужно за всяка среща да уведомявам премиера
-
Проф. Огнян Минчев: Мястото на България е съществено за европейската отбрана
-
Най-малко 21 цивилни са убити по време на руска атака в украинско село
Председателят на ЕК ще представи приоритетите на ЕС за новия политически сезон
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще изнесе ежегодната си реч за състоянието на Съюза пред Европейския парламент в Страсбург. Това е възможност да бъде очертана политическата програма на блока от 27 държави за предстоящия политически сезон.
Тя идва след трудно лято, белязано от много критикуваното търговско споразумение между Европейския съюз и Съединените щати, както и от инициативата за повишаване на отбранителните способности на Европа на фона на нарастващите опасения относно Русия.
Две групи в ЕП подготвят нов вот на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен
Очаква се речта на фон дер Лайен да започне в 10 часа българско време.
След речта ще започне дебат с членовете на Европейския парламент.
Гледайте речта на Урсула фон дер Лайен в ефира на NOVA NEWS
Последвайте ни