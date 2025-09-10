Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще изнесе ежегодната си реч за състоянието на Съюза пред Европейския парламент в Страсбург. Това е възможност да бъде очертана политическата програма на блока от 27 държави за предстоящия политически сезон.

Тя идва след трудно лято, белязано от много критикуваното търговско споразумение между Европейския съюз и Съединените щати, както и от инициативата за повишаване на отбранителните способности на Европа на фона на нарастващите опасения относно Русия.

Две групи в ЕП подготвят нов вот на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен

Очаква се речта на фон дер Лайен да започне в 10 часа българско време.

След речта ще започне дебат с членовете на Европейския парламент.

Гледайте речта на Урсула фон дер Лайен в ефира на NOVA NEWS