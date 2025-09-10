Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще изнесе ежегодната си реч пред Европейския парламент в Страсбург за състоянието на ЕС. Какви са очакванията коментира в ефира на “Твоят ден” по NOVA NEWS евродепутатът от “Има такъв народ” Ивайло Вълчев.

“Вчера беше първия ден в Страсбург, в който цялата българска делегация се събра. Независимо от това кой коя политическа сила представлява, бяхме заедно, обсъдихме това, което предстои, важните неща в Европа за България и се надяваме да даваме един пример, който да бъде следван и в нашето Народно събрание”, обясни той.

По думите му приоритетите на Урсула фон дер Лайен са ясни. “Това е първа реч не просто след нейното преизбиране, а и след вота на недоверие, след който тя оцеля, и преди други два, които й се готвят в тази зала от две други политически групи”.

“Освен да постави целите, които ще преследва като председател на Европейската комисия, тя ще има ролята да покаже лична сила и да убеди хората, че тя е човекът, който трябва да стои на това място. Аз съм представител на политическа сила, която не е много убедена в това”, каза Вълчев.

“Темите са важни - ще говорим за това как Европа ще препострои сама себе си, как ще организира собствената си сигурност, какво ще бъде отношението й към Украйна и търговската война между Европа и САЩ, към това, което се случва в Газа. Това са важните неща, които очакваме да чуем”, допълни евродепутатът.

“Европа трябва да инвестира в своята сигурност, но това не са просто пари за оръжия. Това, което ще бъде полезно за България, е че ние трябва да направим всичко възможно да получим средства за инфраструктура, за наши пътища, за железници, за укрепване на наши граници. Трябва да направим нужното България да бъде приравнена към прифронтовите държави, които по линия но кохезионните фондове ще получат повече пари и по-бързо, отколкото всички останали”, обясни той.

Според Вълчев държавата трябва да покаже, че е сигурен партньор и ще похарчи средствата по предназначение, а няма да се питаме след време къде отидоха парите.

