Урсула фон дер Лайен ще изнесе реч за състоянието на Съюза пред Европарламента
Себастиан Льокорню е новият премиер на Франция
Депутатите избират заместник-омбудсман
Атанас Зафиров за Китай: Не е нужно за всяка среща да уведомявам премиера
Проф. Огнян Минчев: Мястото на България е съществено за европейската отбрана
Най-малко 21 цивилни са убити по време на руска атака в украинско село
Евродепутатът каза, че правовата държава също е ключов въпрос за Стария континент
Една от основните теми, които трябва да бъдат засегнати от председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в ежегодната „Реч за състоянието на съюза“ пред Европейския парламент в Страсбург, е отбраната на Стария континент. Другата важна тема е конкурентоспособността. Измина 1 година от доклада на Марио Драги, като по част от препоръките вече се работи, но по други все още не. Драги каза, че Европа има два пътя пред себе си – да се промени или да потъне. Това каза евродепутатът от евродепутат, „Обнови Европа", "Продължаваме промяната – Демократична България Никола Минчев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.
Във връзка със свалените руски дронове, нарушили въздушното пространство на Полша, той посочи, че Русия тества докъде може да стигне с провокациите си към страните членки на НАТО.
Минчев обобщи, че за Европейския съюз по отношение на отбраната са важни две теми – общият отбранителен капацитет и подкрепата за Украйна.
► Евродепутатът каза, че темата за правовата държава е важна и за България. Причината – това е висша ценност на ЕС и ако не се спазва, Съюзът трябва да реагира. Той посочи, че е имало реакция на европейско ниво след ареста на кмета на Варна Благомир Коцев.
Редактор: Цветина Петрова
