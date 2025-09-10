Днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изнася ежегодната си реч пред Европарламента за състоянието на Съюза. Евродепутатите и наблюдателите очакват Фон дер Лайен да се фокусира върху задържане на курса. Темата коментираха в ефира на “Твоят ден” по NOVA NEWS бившият зам. министър на външните работи Милен Керемедчиев и журналистът Нина Спасова.

“По-рано днес Полша свали руски дронове, нарушили въздушното й пространство. Сигурно този инцидент ще бъде коментиран, но в светлината на мерките за сигурност, отбранителните способности на Европа, възможността да има спокойствие и мир. Очертава се това да бъде голямата тема на фона на войната на Русия в Украйна”, смята Спасова.

Според Керемедчиев, за да направим оценка на речта на Фон дер Лайен, трябва да видим къде се намираме - в какво състояние е Европейският съюз, държавите и самата Европейска комисия.

“Европа наистина е в труден политически и икономически момент. Видяхме какво се случи във Франция, но и в Белгия, Словакия, Италия, Гърция. Това са държавите членки на еврозоната, които в момента не покриват маастрихтските критерии и са в тежка дългова и финансова ситуация. Това води до недоволство в населението. Поради тази причина политиците не могат да прокарват политики, които са за стягане на коланите и за финансова дисциплина”, обясни бившият зам. министър на външните работи.

“Оттам произлиза общото недоволство към работата на ЕК. Боравя с цифри и последно наблюдавах рейтинга на Фон дер Лайен в европейските страни членки. Най-високо е оценена с 6.6 от 10 в Белгия, а най-ниско в Германия - страната, която я е излъчила като еврокомисар. Там е 5 от 10”, допълни той.

По думите му Източна Европа е водеща в негативните оценки към работата на Фон дер Лайен. “Полша е с 55% негативно отношение, Унгария с 54%, България с 51%. Днес тя се изправя срещу една голяма част от европейците, които изпитват недоверие към нейната работа и се съмняват дали може да защити европейските интереси. Примерът за това е споразумението със САЩ, което категорично всички европейци смятат, че накърнява работата на европейската външна политика и износ”, коментира Керемедчиев.

“Недоволството към Урсула фон дер Лайен е по-скоро, защото тя е представител на една дясна част в Европейския парламент - като Европейската народна партия, която стои зад нея. А в момента тенденцията в Европа е да има леви, популистки и крайно десни движения и партии, които взеха достатъчно гласове в парламента и в България”, смята Спасова.

“Говори се за втори вот на недоверие. Вече беше поискан такъв, но зад Фон дер Лайен все още стои Европейската партия и депутатите от десницата. На този етап не се очертава някаква смяна и бих казала Слава Богу. Колкото и да е нисък рейтингът й, е много важна линията да остане тази, защото какъв е другият вариант? Крайно дясно или ляво? Или левица, както се получи във Франция”, коментира Спасова.

Спасова е по-скоро негативно настроена спрямо възможността да наблюдаваме ускорен процес за присъединяване на Украйна към ЕС.

“Не мисля, че ще наблюдаваме такъв процес на този етап. Всичко ще зависи от развитието на войната в Украйна и това дали ще бъде сключено мирно споразумение с Русия”, обясни тя.

“Въпреки че има такива гласове, няма да има достатъчна подкрепа за такава сериозна стъпка Украйна да бъде приета в ЕС или НАТО в условията на война. Но безспорно подкрепата на Европа за Украйна ще бъде основна тема, която ще бъде обсъдена, защото дебатите с евродепутатите са много съществени. Това е една от точките, които разделя Европа, защото има държави, които са против финансовата и военната подкрепа”, допълни Спасова.

По думите й ЕС в момента е най-големият доставчик на помощ за Украйна, а до скоро това бяха САЩ. “Сега Европа финансира Украйна с над 160 млрд. евро срещу 110-115 млрд. от страна на САЩ. Тази помощ, без която Украйна е загубена, е много съществена тема, която ще бъде дискутирана”, поясни тя.

Според Керемедчиев в следващите 10 години няма да видим нова страна членка на Европейския съюз.

